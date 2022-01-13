Миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты Казахстану

Миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты профильным ведомствам Казахстана. Они приступили к подготовке техники и материальных средств для загрузки в самолёты ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации, говорится в заявлении Минобороны РФ.

Возвращение миротворцев ОДКБ в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной, — отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании оперштаба в Алма-Ате заявил, что организованный вывод миротворцев ОДКБ с территории республики начнётся 13 января. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена, процесс вывода миротворцев займёт не более 10 дней.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж с центром в Алма-Ате. В дальнейшем хаос перекинулся на другие города Казахстана, такие как Жанаозен, Актау и Павлодар. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан 6 января, после того как Токаев лично попросил поддержки у членов организации.