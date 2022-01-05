«Аэропорт и самолёты захвачены террористами»: Токаев об обращении к ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам государств ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) с просьбой оказать содействие Казахстану в преодолении «террористической угрозы». Он уточнил, что в данный момент в Алма-Аты аэропорт и пять самолётов, в том числе иностранных, захвачены террористами.

Протесты в Казахстане надо рассматривать как акт агрессии. Банды, орудующие в Казахстане, захватывают помещения, где есть стрелковое оружие, ведут бои с курсантами училищ. Заверяю, что сделаю всё для защиты ваших интересов, — пообещал президент Казахстана мирному населению страны.

Он подчеркнул, что в настоящее время идет упорный бой террористических банд под Алма-Атой с воздушно-десантным подразделением Минобороны Казахстана. «Террористические банды» берут под контроль крупные объекты инфраструктуры в стране. Речь в стране уже идёт «не об угрозе, а о подрыве целостности государства», добавил он.

Самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня, как главу государства в срочном порядке оказать им помощь, — сказал Токаев.

Во время беспорядков в Казахстане погибли восемь полицейских и солдат Нацгвардии, ещё 317 ранены, сообщили местные СМИ со ссылкой на МВД республики. Sputnik Казахстан сообщает, что в Нур-Султане очень тихо, ни о каких беспорядках речи не идёт. Но в Доме министерств готовятся в случае необходимости держать оборону, уточняют там. Множество случаев вандализма — в Алма-Ате.