Токаев подтвердил сроки вывода миротворческого контингента из Казахстана

Организованный вывод миротворцев ОДКБ с территории Казахстана начнётся 13 января, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на заседании оперштаба в Алма-Ате. Глава государства расценил миссию миротворческого контингента как очень успешную и поблагодарил коллег из союзных государств за оказанную помощь.

Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней, — заявил Токаев.

По словам президента, присутствие сил союзных стран в рамках ОДКБ в Казахстане сильно повлияло на стабилизацию ситуации.

Накануне Токаев заявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена, процесс вывода миротворцев займёт не более 10 дней. В свою очередь глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что силы ОДКБ пробудут в республике до стабилизации ситуации. 11 января командование миротворцев совместно с Минобороны Казахстана приступило к разработке плана передачи властям страны охраняемых миротворцами объектов.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж с центром в Алма-Ате. В дальнейшем хаос перекинулся на другие города Казахстана, такие как Жанаозен, Актау и Павлодар. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан 6 января, после того как Токаев лично попросил поддержки у членов организации.