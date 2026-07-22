Врач назвал страшные последствия быстрого сброса веса

Быстрый сброс веса чреват закупоркой сосудов и образованием тромбов, которые впоследствии могут привести к инсульту и инфаркту миокарда, предупредил в беседе с aif.ru спортивный врач Андрей Литвиненко. Он отметил, что во время так называемой сушки из организма искусственно выводят весь жир и воду. Из-за этого возникает дегидратация, кровь сгущается, а сердцу становится тяжелее. Прием стероидов лишь усугубляет ситуацию.

Такое критическое снижение веса для организма чревато влиянием на почки. То есть за счет защелачивания мочи увеличивается риск образования камней в почках. Далее есть риск повышения давления, риск образования тромбов, закупорки сосудов. Все это ложится на работу сердца. А далее инсульты, инфаркт миокарда... Все это без последствий для организма не проходит. Когда люди [худеют] бесконтрольно, принимают препараты для сушки и используют гормоны для наращивания мышечной массы, то они просто сгорают, — отметил Литвиненко.

По его словам, в период сушки вместе с водой из организма выходят электролиты — калий, магний, кальций и другие. Он добавил, что за процессом стремительного сброса веса должен следить спортивный врач или диетолог. Специалист будет брать анализы, измерять давление и другие показатели здоровья.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что попытки любыми, даже опасными для здоровья, способами избежать набора веса могут говорить о расстройстве пищевого поведения. Она подчеркнула, что некоторые стимулируют рвоту, а другие начинают принимать слабительные и диуретики без назначения медиков.