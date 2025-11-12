Токаев рассказал, как обстановка в мире повлияла на сотрудничество с РФ

Токаев рассказал, как обстановка в мире повлияла на сотрудничество с РФ Токаев заявил, что Россия остается важнейшим партнером Казахстана

Россия является важнейшим партнером Казахстана, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, которые приводит пресс-служба казахстанского лидера, сотрудничество развивается, несмотря на сложную международную обстановку.

Сегодня достигнутые договоренности полностью отражают успешное развитие многогранного сотрудничества между нашими странами. Это уникальное взаимодействие не отклоняется от своего курса. <...> С удовлетворением отметили, что, несмотря на сложную международную обстановку, взаимодействие и сотрудничество активно развиваются на пользу нашим народам, — заявил Токаев.

Ранее Президент России Владимир Путин и Токаев подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух государств. Документ обозначил новый этап в развитии отношений между Москвой и Астаной. Подписание декларации состоялось во время визита Токаева в Россию.

До этого Токаев заявил, что общий объем российских инвестиций, накопленных в Казахстане, составляет $27 млрд (2,1 трлн рублей). Что касается казахстанской стороны, то она инвестировала в Россию примерно $9 млрд (731 млрд рублей).