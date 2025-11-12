Токаев назвал объем российских инвестиций, накопленных в Казахстане

Общий объем российских инвестиций, накопленных в Казахстане, составляет $27 млрд (2,1 трлн рублей), заявил лидер республики Касым-Жомарт Токаев. По его словам, Астана инвестировала в РФ около $9 млрд (731 млрд рублей). Глава государства отметил, что наблюдается высокая динамика сотрудничества двух стран, при этом нужно дальше наращивать торговлю и инвестиции.

Общий накопленный объем российских инвестиций в Казахстан, по нашим данным, превысил $27 млрд, — сказал Токаев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия занимает первое место по инвестициям в Казахстане. Он отметил, что Москва является ведущим партнером Астаны в торговой сфере. Российский лидер также указал, что в 2024 году торговый оборот между странами составил $27,8 млрд (2,2 трлн рублей).

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что торгово-экономическое взаимодействие между Россией и Казахстаном охватывает широкий спектр областей. Он также подчеркивал, что Казахстан является особым, привилегированным партнером России.