Токаев окончательно переименовал Нур-Султан в Астану Токаев утвердил поправки в конституцию Казахстана

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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституцию страны, сообщает пресс-служба главы государства. Теперь столица Казахстана, город Нур-Султан, официально переименована в Астану, а президент республики будет избираться на семь лет без права последующего переизбрания.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан», — говорится на сайте президента.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил изменить конституцию после январской попытки госпереворота. Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цен на газ. С 4 января в Алма-Ате происходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

16 сентября парламент Казахстана одобрил поправки в конституцию об увеличении президентского срока и переименования столицы республики, Нур-Султана обратно в Астану. Решение по поправкам было единогласным — за их принятие проголосовали все 98 депутатов мажилиса, присутствовавшие на заседании, и все 50 депутатов сената.