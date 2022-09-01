Токаев предложил досрочно провести президентские выборы в Казахстане

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу страны выступил с предложением провести внеочередные президентские выборы осенью этого года, сообщает РИА Новости. Глава государства отметил, что этот шаг будет предпринят в интересах государства. Токаев выразил намерение принять участие в выборах.

Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы. <...> Предлагаю провести выборы этой осенью, — заявил он.

Также в ходе послания Токаев объявил об амнистии для участников январских беспорядков в республике. Он отметил, что национальное единство нужно стране «как воздух». Президент подчеркнул, что решение об амнистии не затронет террористов и экстремистов.

Ранее сообщалось, что суд в казахстанском городе Тараз вынес приговор 17 участникам январских беспорядков. Все подсудимые признали свою вину и получили от двух до четырех лет лишения свободы условно.