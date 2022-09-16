В Казахстане утвердили переименование Нур-Султана обратно в Астану В Казахстане утвердили переименование столицы в Астану и увеличение президентского срока

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Парламент Казахстана одобрил поправки в конституцию об увеличении президентского срока и переименования столицы республики, Нур-Султана обратно в Астану, сообщает «Sputnik Казахстан». Теперь, чтобы поправки вступили в силу, их должен подписать президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Совместное заседание обеих палат парламента прошло утром 16 сентября. Решение по поправкам было единогласным — за их принятие проголосовали все 98 депутатов мажилиса, присутствовавшие на заседании, и все 50 депутатов сената.

В случае подписания поправок Токаевым президент в Казахстане будет избираться сроком на семь лет без права дальнейшего переизбрания. Кроме этого, город Нур-Султан сменит свое название на Астану. Отмечается, что в поддержку подобной меры неоднократно высказывались сами жители Казахстана.

Депутат мажилиса Иса Казыбек подчеркнул, что обновление конституции является серьезным шагом к либерализации республики и подобную политическую стратегию невозможно не поддержать.

Это первый либеральный шаг. Если честно, наша страна имеет горький опыт от бессрочных переизбраний президента. Ведь за 30 лет у нас только второй президент. Мы думали, что не увидим второго президента, но, слава Богу, увидели. А если мы внесем новую норму, то у нас будет два президента не за 30 лет, а 14, — отметил он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил изменить конституцию после январской попытки госпереворота. Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цен на газ. С 4 января в Алма-Ате происходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.