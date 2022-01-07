Политолог: экс-руководство КНБ Казахстана хотело совершить госпереворот

Организаторы беспорядков в Казахстане планировали совершить государственный переворот и, взяв под свой контроль Алма-Ату, объявить её столицей, заявил глава казахстанского Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, предаёт РИА Новости. По его словам, одну из ключевых ролей в подготовке играло бывшее руководство Комитета нацбезопасности (КНБ). Ранее сообщалось об аресте экс-главы ведомства Карима Масимова, которого подозревают в госизмене.

Произошедшие события — попытка государственного переворота, в том числе с участием КНБ, который играл полную роль. Здесь есть как минимум две версии. Комитет либо «крышевал» весь этот процесс взращивания боевиков на территории страны, либо второе — был замешан непосредственно в организации госпереворота вместе с той или иной внутриэлитной группой, — считает политолог.

По его словам, проникновение на территорию Казахстана иностранных экстремистов, в том числе членов «нетрадиционных религиозных течений», должно было быть зафиксировано КНБ.

Сценарий захвата Алма-Аты Сельтеев объясняет тем, что в таком большом городе можно было легко запутать людей и поднять простых граждан на беспорядки, поскольку там достаточное скопление «маргинальных масс» — самозанятых, у которых временные или сезонные заработки и которым «нечего терять».

Ранее в КНБ рассказали, что 6 января было начато досудебное расследование по факту госизмены (ст. 175 ч.1 УК Казахстана) в отношении экс-главы комитета Карима Масимова. Он был задержан вместе с несколькими другими лицами.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цен на газ. С 4 января в Алма-Ате происходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

На всей территории Казахстана был введён режим чрезвычайного положения. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.