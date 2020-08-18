Тихановская призвала Европу не признавать результаты выборов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/4eca3b4a-e1e3-11ea-97db-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: strana888/facebook.com

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в очередном онлайн-видеообращении призвала европейских лидеров не признавать прошедшие в стране выборы, по итогам которым, исходя из версии официального Минска, победил Александр Лукашенко.

Политик заявила, что голосование 9 августа было сфальсифицированным. По словам Тихановской, она инициировала создание Национального координационного совета в стране. Данный орган, как отметила экс-кандидат в президенты, должен поспособствовать мирной передаче власти в Белоруссии через диалог.

Совет незамедлительно инициирует проведение новых честных и демократических президентских выборов под международным наблюдением. Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира. Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Белоруссии, — сказала Тихановская в обращении на YouTube.

Также она призвала все государства уважать нормы международного права и суверенитет республики.

Акции протеста на территории Белоруссии начались после выборов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. Для разгона протестующих полиция использовала водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Задержаны, по информации МВД Белоруссии, более 6,7 тысячи человек, сотни человек пострадали, в том числе 120 силовиков. Три человека погибли.

В последние несколько дней помимо акций протеста страну охватили и масштабные забастовки.

Как ранее передавал NEWS.ru, Тихановская заявила, что Крым воссоединился с Россией в результате «кровопролития и войны».