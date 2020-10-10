Тихановская: Лукашенко признал политзаключённых, встретившись с ними

https://static.news.ru/photo/88aacf90-0b24-11eb-a9a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/prezident.sveta

Экс-кандидат в президенты Белоруссии от объединённой оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала встречу главы государства Александра Лукашенко с находящимися в СИЗО представителями Координационного совета оппозиции. По её словам, таким образом политик признал существование политических заключённых.

Она отметила, что нельзя вести диалог в тюремной камере. Политик считает, что Лукашенко говорит о реформе конституции только для ослабления протеста, говорится в её Telegram-канале.

Сегодняшние события — это результат нашего с вами давления. Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключённых, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключённых немедленно, — подчеркнула она.

Тихановская добавила, что белорусы продолжат добиваться новых выборов президента и жёстко стоять на своём.

Лукашенко 10 октября пообщался с содержащимися в СИЗО членами Координационного совета оппозиции и объединённого штаба. Президент приехал, чтобы «услышать мнения всех». Общение длилось четыре часа. Содержание беседы участники решили не раскрывать.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.

Вскоре после начала протестов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Все они в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом, писал NEWS.ru.