Тело бывшего главы Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением нашли 17 января в одной из квартир на улице Севака в Ереване.
Об этом
Кутоян работал в качестве главы Службы национальной безопасности с февраля 2016 года до мая 2018 года. До того он занимал высокие посты в аппарате президента Сержа Саргсяна, в том числе был помощником главы государства.
Как передавал NEWS.ru, в сентябре 2019 года президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку главу СНБ Артура Ванецяна. Администрация главы государства не называла причин этого решения, ограничившись заявлением, что отставку инициировал премьер-министр Никола Пашинян.
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