https://static.news.ru/photo/2d98c8b4-392e-11ea-8180-fa163e074e61_660.jpg Фото: sns.am/facebook.com

Тело бывшего главы Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением нашли 17 января в одной из квартир на улице Севака в Ереване.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армянский Следственный комитет. В квартире, где обнаружен труп, в настоящий момент работает группа следователей во главе с зампредом СК Артуром Меликяном. Обстоятельства гибели экс-директора СНБ ещё предстоит установить.

Кутоян работал в качестве главы Службы национальной безопасности с февраля 2016 года до мая 2018 года. До того он занимал высокие посты в аппарате президента Сержа Саргсяна, в том числе был помощником главы государства.

Как передавал NEWS.ru, в сентябре 2019 года президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку главу СНБ Артура Ванецяна. Администрация главы государства не называла причин этого решения, ограничившись заявлением, что отставку инициировал премьер-министр Никола Пашинян.