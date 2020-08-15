Таджикистан совершит в августе 55 вывозных рейсов из России

https://static.news.ru/photo/47c67ce0-df0a-11ea-9ff5-fa163e074e61_660.jpg Фото: airport.tj/facebook.com

Авиавласти Таджикистана получили разрешение на чартерные рейсы для вывоза своих граждан из России. Согласно разрешению, в августе будет произведено 55 вывозных рейсов

Как сообщили в Министерстве иностранных дел республики, желающие вернуться на родину должны отправить заявку в электронной форме на адрес charter-russia@mfa.tj . Вылетающие должны иметь при себе справку об отсутствии коронавируса COVID-19, полученную после тестирования методом ПЦР, сделанного не ранее чем за четверо суток до прибытия в Таджикистан. Дети до 3 лет в справках не нуждаются.

В случае отсутствия справки прибывшие граждане будут помещены на карантин.

Рейсы будут осуществляться из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Краснодара и Сургута. Для составления списков выезжающих при посольстве Таджикистана в России работает специальная комиссия. При их составлении приоритет будет отдаваться уязвимым слоям граждан, прежде всего больным, женщинам с маленькими детьми, пожилым людям, студентам, а также лицам, выехавшим ранее в Россию в служебных целях.

Ранее руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач Анна Попова подписала постановление об отмене самоизоляции для граждан, прибывших в Россию вывозным рейсом. От таких россиян больше не требуется соблюдать 14-дневный карантин. Попова также подписала постановление о том, что граждане России, которые возвращаются в страну из-за рубежа воздушным транспортом, должны заполнить на портале госуслуг специальную анкету, сообщал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 21,1 млн человек, умерли свыше 764 тысяч, более 13,2 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире — 917 884 случая. На первом месте США — 5 313 319 человек, на втором Бразилия — 3 226 443, на третьем Индия — 2 525 922.