https://static.news.ru/photo/b38690ec-36bc-11ea-abd1-fa163e074e61_660.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: Guan Jianwu/Xinhua/Global Look Press

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев будет находиться в СИЗО ещё два месяца, до 15 марта. Соответствующее решение принял суд.

Об этом сообщил адвокат бывшего главы государства Замир Жоошев, пишет «Интерфакс».

Атамбаев был помещён в СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) 8 августа 2019 года после задержания в своей резиденции в селе Кой-Таш. Сторонники политика открыли огонь по сотрудникам киргизских спецслужб. Столкновения продолжались 7 и 8 августа. Пострадали 136 человек, один спецназовец погиб.

Экс-президента обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Он проходит обвиняемым по статьям «убийство», «покушение на убийство», «организация убийства», «организация массовых беспорядков», «захват заложников», «незаконный оборот оружия», «угроза или насилие в отношении представителя власти» и «воспрепятствование следствию».

Сам Атамбаев заявлял, что его преследование носит политический характер, писал NEWS.ru.