https://static.news.ru/photo/0974703c-3690-11ea-8f0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com/ Global Look Press

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлены обвинения в восьми эпизодах по делу о массовых беспорядках, которые произошли 7–8 августа в селе Кой-Таш под Бишкеком.

По словам адвоката экс-главы государства Сергея Слесарева, Атамбаев проходит обвиняемым по статьям «убийство», «покушение на убийство», «организация убийства», «организация массовых беспорядков», «захват заложников», «незаконный оборот оружия», «угроза или насилие в отношении представителя власти» и «воспрепятствование следствию».

Время начала судебных заседаний об августовских беспорядках определить сложно, так как в деле большой объём материалов для ознакомления — 50 томов, — добавил он в комментарии для «Интерфакса».

Ранее NEWS.ru писал, что заседания по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева будут проходить в следственном изоляторе республиканского Государственного комитета национальной безопасности, где содержится фигурант дела Атамбаев.

В 2006 году Азиз Батукаев был приговорён к 16 годам и восьми месяцам заключения. Его осудили за организацию массовых беспорядков в колонии под Бишкеком. В 2013 году врачебная комиссия диагностировала у него рак крови, и Батукаев был освобождён. После того как он покинул страну, выяснилось, что к этому причастны высокопоставленные чиновники, а сам криминальный авторитет полностью здоров.