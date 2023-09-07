Евросоюз выделил Грузии €62 млн на укрепление обороноспособности

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ЕС через Европейский фонд мира выделил Грузии €62 млн на укрепление обороноспособности, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель информационному порталу Civil. Он добавил, что первая партия нелетального оборудования для Сил обороны Грузии прибыла уже в апреле.

ЕС помогает Грузии укреплять ее силы обороны через Европейский фонд мира. Первая партия нелетального оборудования для Сил обороны Грузии прибыла в Грузию уже в апреле, и поставки продолжаются. Это оборудование будет иметь жизненно важное значение для быстрого реагирования на кризисные ситуации и спасения жизней. На данный момент в рамках Европейского фонда мира для Грузии выделено в общей сложности €62 млн, — сказал Боррель.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что россиянам негрузинского происхождения, предлагающим инвестиции в Грузию, не должно предоставляться гражданство. По ее словам, таким иностранцам достаточно иметь вид на жительство. Так политик прокомментировала тот факт, что многие россияне прибыли в Грузию после начала СВО и объявления частичной мобилизации, а некоторые открыли в Грузии бизнес.

Зурабишвили ранее объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за рейсов в Россию. Политик призвала граждан тоже перестать пользоваться услугами перевозчика и назвала возобновление прямого авиасообщения неприемлемым для большинства грузин.