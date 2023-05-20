Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways из-за рейсов в Россию

Фото: georgian-airways.com

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на экстренном брифинге объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за рейсов в Россию, передает телеканал Mtavari. Политик призвала граждан тоже перестать пользоваться услугами перевозчика и назвала возобновление прямого авиасообщения неприемлемым для большинства грузин.

Я для себя объявляю бойкот «Аирзене» (Georgian Airways. — NEWS.ru) и призываю вас присоединиться к нему. Это компания, которая пользуется государством, чтобы обогатиться. Так было при прежних властях. Это продолжалось во время ковида, и сейчас она хочет воспользоваться новой реальностью (возобновлением прямых рейсов с РФ. — NEWS.ru), которая неприемлема для большей части нашего населения, — сказала Зурабишвили.

Помимо этого, она раскритиковала слова депутата грузинского парламента Ираклия Кобахидзе о том, что с приближением туристического сезона в стране начнется новая волна ксенофобской кампании. Президент заявила, что не позволит ему критиковать грузинский народ, который почти полгода принимает мигрантов из России.

Сегодня днем первый прямой авиарейс грузинской компании Georgian Airways прибыл из Тбилиси в московский аэропорт Внуково. Перелет прошел без приключений, граждане не хлопали экипажу после посадки.

19 мая в аэропорту Шота Руставели в Тбилиси впервые за четыре года приземлился борт, следовавший прямым рейсом из Москвы. Возобновление прямых перелетов с Россией вызвало отрицательную реакцию у ряда грузинских активистов.

NEWS.ru поговорил с несколькими протестующими о том, почему они выступают против прямого авиасообщения, чем недовольны в политике правительства и как относятся к евроинтеграции.