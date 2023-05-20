Первый прямой авиарейс Georgian Airways прибыл из Тбилиси в Москву

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Первый прямой авиарейс грузинской компании Georgian Airways прибыл из Тбилиси в столичный аэропорт Внуково. Как сообщает агентство РИА Новости, перелет прошел без приключений, граждане не хлопали экипажу после посадки.

Как заявил командир рейса между двумя столицами авиакомпании Georgian Airways Ираклий Мезвришвили, он считает правильным решение возобновить авиасообщение. Он отметил, что летать из России в Грузию и обратно теперь станет выгоднее.

19 мая в аэропорту Шота Руставели в Тбилиси впервые за четыре года приземлился борт, следовавший прямым рейсом из Москвы. Авиаперевозку осуществила компания «Азимут» из аэропорта Внуково.

Возобновление прямых перелетов с Россией вызвало отрицательную реакцию у грузинских активистов, выступающих против. Они собрались у аэропорта с антироссийскими плакатами, а после попытались прорваться через полицейских к терминалу воздушной гавани после посадки борта. Правоохранительные органы задерживали демонстрантов.

Вечером в Тбилиси напротив здания парламента республики собрались противники авиаперелетов с Россией. На улицу вышли около тысячи человек, некоторые из них были укутаны во флаги Грузии, Евросоюза и Украины. В рамках протестной акции они перекрыли проспект Руставели, а также примыкающие к зданию парламента улицы.