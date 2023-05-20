«Пусть вернут Абхазию»: почему в Грузии возмущены прямыми авиарейсами с РФ Журналист NEWS.ru поговорил возле здания правительства с грузинскими протестующими, выступившими против прямого авиасообщения с Москвой

Фото: ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/TASS

Грузия. Тбилиси. Участники акции против возобновления авиасообщения с Россией во время прибытия первого за четыре года прямого рейса российской авиакомпании «Азимут» из Москвы

Накануне вечером в Тбилиси возле здания правительства прошел митинг против возвращения прямых авиаперелетов с Россией, собранный оппозиционными партиями страны. По подсчетам местных СМИ, на акцию под дождем собрались около тысячи человек. NEWS.ru поговорил с несколькими активистами о том, почему они выступают против прямого авиасообщения, чем недовольны в политике правительства и как относятся к евроинтеграции.

Почему люди вышли на митинг

Днем 19 мая в аэропорту Шота Руставели в Тбилиси впервые за четыре года приземлился борт, следовавший прямым рейсом из Москвы. Авиаперевозку осуществила компания «Азимут» из аэропорта Внуково.

Возобновление прямых перелетов с Россией вызвало отрицательную реакцию у грузинских оппозиционеров. Они собрались у аэропорта с антироссийскими плакатами, а после попытались прорваться через полицейских к терминалу воздушной гавани после посадки борта. Правоохранительные органы задерживали демонстрантов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нежелательным прибытие в Тбилиси прямого авиарейса из России. Она заявила, что Москва отправила самолет, несмотря на противодействие грузинского народа.

Вечером в Тбилиси напротив здания правительства люди собрались на митинг против прямого авиасообщения с Москвой. Они перекрыли проспект Руставели, свистели и выкрикивали антироссийские лозунги. На митинге присутствовали активисты с флагами Грузии и ЕС.

Фото: NEWS.ru Грузия. Тбилиси. Участники акции против возобновления авиасообщения с Россией во время прибытия первого за четыре года прямого рейса российской авиакомпании «Азимут» из Москвы

«Грузия — это не забегаловка, чтобы приезжать сюда поесть хачапури»

Наталья, жившая в Абзахии и России, заявила, что считает отношение РФ к Грузии основанным не на уважении к соседней стране.

«Грузия — это не забегаловка, чтобы приезжать сюда, поесть хачапури и уезжать. Я сама беженка из Абхазии, 30 лет жила в Москве, потом приехала сюда и осталась. Я хочу к себе домой. Ну это невыносимо просто, что творят», — объяснила женщина.

С ней солидарна подруга Марьям. По ее мнению, Москва сначала должна «вернуть Абхазию и Южную Осетию» и уже потом налаживать добрососедские отношения.

«Если не хотят, пусть оставят маленькую Грузию в покое», — высказалась она.

Жительницы Тбилиси не согласились с утверждением о том, что многие грузины поддержали возвращение прямого сообщения с Москвой и отмену визового режима со стороны РФ. По словам женщин, таких людей «маленький процент». Членов правительства, поддержавших инициативу России, они назвали «предателями», действующими против вступления в ЕС.

«Они хают 24 часа Евросоюз, Америку, а на самом деле детей посылают учиться, лечиться, отдыхать [туда]», — объяснила Наталья.

«ЕС и США помогают нам с деньгами»

Двое 50-летних мужчин поддержали мнение, что довольных возвращением прямых рейсов — меньшинство. По их словам, митинг против возобновления авиасообщения вышел не таким уж массовым, потому что больше половины населения находится на госзарплате и «не рыпается».

«Никто не рад, это всё враки. Может, 100 человек, три тысячи, и всё», — считает житель Тбилиси.

Другая участница митинга молодая грузинка Натия объяснила свое присутствие на акции «ответственностью за страну» и желанием свободы. Она заявила, что видит в России «угрозу» для Грузии.

«[Я здесь], потому что это моя ответственность. Я грузинка, и это моя страна, полная воинов. Мы бьемся, потому что нам нужно выжить, а без свободы это не имеет смысла», — сказала девушка.

По ее словам, молодежь Грузии не хочет сближаться с Россией, они видят будущее в Европе.

«Они [ЕС и США] помогают нам с образованием, с деньгами, они хотят развития [для Грузии], они уважают нас. Мы видим, что наша жизнь продолжится с ними. Потому что мы тоже себя уважаем и видим, кто уважает нас», — объяснила девушка.

Фото: NEWS.ru Грузия. Тбилиси. Участники акции против возобновления авиасообщения с Россией во время прибытия первого за четыре года прямого рейса российской авиакомпании «Азимут» из Москвы

С чего всё началось

10 мая 2023 года Россия отменила действовавший с 2019 года запрет на прямое авиасообщение с Грузией, а также разрешила туристам из закавказского государства быть в стране без виз до 90 суток. Два соответствующих указа подписал президент РФ Владимир Путин.

Грузинские оппозиционные политики и политологи считают, что указы президента РФ от 10 мая «вбивают клин» в отношения страны с Евросоюзом. У Грузии, по словам оппозиционеров, ещё оставался шанс на получение статуса кандидата в ЕС до конца 2023 года.

Руководитель «Центра стратегического анализа» Георгий Рухадзе высказал мнение, что в России это считают угрозой и хотят, «чтобы появились новые причины, из-за которых Грузии не дадут статус».

Отмену визового режима России с Грузией Рухадзе назвал политическим наказанием для Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала отмену визового режима со стороны РФ «очередной провокацией». По ее словам, восстановление прямого авиасообщения и снятие визовых ограничений пока неприемлемы без согласия Тбилиси.

Фото: NEWS.ru Грузия. Тбилиси. Участники акции против возобновления авиасообщения с Россией во время прибытия первого за четыре года прямого рейса российской авиакомпании «Азимут» из Москвы

Заурабишвили заявила, что восстановление авиасообщения невозможно, пока идет вооруженный конфликт между Россией и Украиной, а также продолжается «оккупация» грузинской территории.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков раскритиковал позицию Саломе Зурабишвили. По его мнению, налаживание мостов между странами выгодно и грузинам, и россиянам.

«Вряд ли можно характеризовать такие оценочные суждения как желание укреплять российско-грузинские отношения. <...> Налаживание авиасообщения — в интересах всех семей, которые живут в России и Грузии. Коммуникация все равно осуществлялась, но через три страны, что влияло на цены билетов и многое другое. Поэтому шаг, который сейчас предприняла Россия, может и должен только приветствоваться гражданами и политиками, как российскими, так и грузинскими», — заявил российский парламентарий.

Он отметил, что «народы часто бывают умнее своего правительства, поэтому граждане Грузии очень позитивно оценят принятое решение».

Фото: NEWS.ru Грузия. Тбилиси. Участники акции против возобновления авиасообщения с Россией во время прибытия первого за четыре года прямого рейса российской авиакомпании «Азимут» из Москвы

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