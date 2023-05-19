Участница демонстрации у аэропорта в Тбилиси раскрыла мотивы протеста Участница протестов в Тбилиси сравнила авиасообщение между Россией и Грузией с оккупацией

Фото: Михаил Егиков/ТАСС

Акция протеста у аэропорта Тбилиси

Корреспондент NEWS.ru поговорил с одной из участниц протестов у аэропорта Шота Руставели, где приземлился первый за четыре года прямой рейс из Москвы в Тбилиси. По словам девушки, она вышла на демонстрацию, так как не поддерживает Россию.

Я из России и знаю, что такое Россия. И я не хочу, чтобы Грузия дружила с Россией. Потому что, если Россия будет дружить с Грузией, это будет плохо для Грузии. Я против российской агрессии, и те «дружеские шаги», которые предпринимает Россия, похожи на оккупацию, — сказала собеседница NEWS.ru.

Ранее стало известно, что активисты попытались прорваться через полицейских к терминалу аэропорта в Тбилиси после посадки первого за несколько лет прямого рейса из Москвы. Правоохранительные органы начали задерживать демонстрантов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нежелательным прибытие в Тбилиси прямого авиарейса из России. Она заявила, что Москва отправила самолет, несмотря на противодействие грузинского народа.

В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что возвращение прямых авиарейсов из России соответствует национальной политике страны. Он напомнил о важности торговых отношений и назвал врагами Грузии тех, кто не хочет преодоления нищеты и безработицы.