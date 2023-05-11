«Провокация»: почему президент Грузии против отмены виз с Россией Оппозиция Грузии приняла в штыки открытие границы и авиасообщения с РФ. В чем причина негативной реакции

Фото: Nicolo Vincenzo Malvestuto/Global Look Press

Отмена Россией виз для грузин и возобновление авиасообщения с Грузией вызвали резкую критику оппозиции в этой стране. Тон задала президент Саломе Зурабишвили. Она назвала эти инициативы «очередной российской провокацией» и призвала ввести визовый режим для россиян. У здания грузинского МИД 10 мая оппозиционная партия «Единое национальное движение» провела митинг протеста. Что стоит за неприятием решения о восстановлении безвизовых отношений и авиаперелетов с РФ?

Кто против

Столь радикальной критики в адрес руководства страны за отношения с Москвой в Грузии не помнят с «ночи Гаврилова», когда 21 июня 2019 года Тбилиси взорвался протестами.

Оппозицию тогда возмутило, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, прибывший в Грузию на Межпарламентскую ассамблею православия, сел в кресло спикера парламента. После тех протестов президент РФ своим указом запретил авиасообщение с Грузией для российских компаний.

Теперь оппозиция не согласна с фактической отменой того указа и возобновлением безвизовых отношений. Казалось бы, у многих грузин родственники и друзья живут в России. Здесь реализуют свои товары многочисленные грузинские предприниматели. Во все времена у грузин были налажены деловые и личные связи с представителями регионов Северного Кавказа. Почему же немалая часть Грузии выступает против открытия границы и безвизового сообщения?

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Прозападные силы в Грузии «просто нашли громкий повод для критики власти», отметил в беседе с NEWS.ru политолог, основатель научно-исследовательского центра SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе.

«Им ведь больше не о чем говорить, а бить по власти надо. Вот они нашли возможность. Хотя именно эти люди, будучи при Саакашвили во власти, в 2012 году в одностороннем порядке упразднили визы для граждан РФ. Тогда президент Саакашвили лично встречал россиян в Дарьяльском ущелье вблизи пограничного пункта пропуска „Верхний Ларс“», — напомнил политолог.

Сихарулидзе подчеркнул, что Грузия зависит от экономических отношений с Россией. «Противостоять отмене визового режима с этой страной и возобновлению авиасообщения — это всё равно, что стрелять себе в ногу», — заключил эксперт.

«Москва закрывает нам пространство Европы»

Грузинские оппозиционные политики и политологи считают, что указы президента РФ от 10 мая вбивают клин в отношения страны с Евросоюзом. У Грузии, по словам оппозиционеров, ещё оставался шанс на получение статуса кандидата в ЕС до конца 2023 года.

Руководитель «Центра стратегического анализа» Георгий Рухадзе в программе «Резюме» на канале «Палитраньюс» высказал мнение, что в России это считают угрозой и хотят, «чтобы появились новые причины, из-за которых Грузии не дадут статус».

Отмену визового режима России с Грузией Рухадзе назвал политическим наказанием для Грузии.

«Почему сейчас? Если это было хорошо, почему мы ждали до сих пор?! <...> Грузия не должна принимать рейсы из России, исходя из того, что Грузия рассматривает себя в пространстве ЕС», — считает грузинский политолог.

Фото: Nicolo Vincenzo Malvestuto/Keystone Press Agency/Global Look Press Отмену визового режима между Россией и Грузией называют политическим наказанием для Грузии

Насколько вероятны американские санкции в отношении Грузии

Если российские авиакомпании возобновят полеты в Грузию, грузинские аэропорты могут оказаться под западными санкциями, утверждает оппозиция. Более того, следуя этой логике, санкциям будут подвергнуты и грузинские компании, которые будут их обслуживать или оказывать определенные услуги российским перевозчикам, утверждает грузинская сторона.

Так, замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили заявила, что в Грузию не смогут летать российские авиакомпании, попавшие под санкции. Речь идет о 21 компании, среди которых такие крупные, как «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь», «Россия», «Уральские авиалинии».

Оппозиция вместо этого предлагает свой вариант — в Россию будут летать грузинские авиакомпании. Однако сотрудник Центра исследований экономической политики, бывший заместитель министра иностранных дел Грузии Гиги Гигиадзе заявил изданию Netgazeti, что западные партнёры не одобрят такое развитие событий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пассажирский самолет авиакомпании «Победа»

«Какой будет позиция Евросоюза, если грузинские авиалинии начнут летать в Россию, мы увидим со временем. В любом случае, я считаю, что это будет иметь негативную оценку со стороны наших западных партнеров, мы знаем их позицию», — сказал бывший грузинский дипломат.

Гигиадзе напомнил, что пока идет вооруженный конфликт на территории Украины, «наши западные партнеры отказываются создавать для России благоприятные условия, дистанцируются от нее». По его мнению, Грузия должна проявить солидарность с партнерами.

Грузию пугают «белорусизацией»

Депутат грузинского парламента Роман Гоциридзе высказал мнение, что Москва своими решениями автоматически включила Грузию в список дружественных стран. По его словам, происходит «белорусизация» Грузии, «когда большая страна медленно поглощает маленькую».

«Это сокрушительный репутационный ущерб для страны, а по сути, награда правительству Грузии за лояльность», — подчеркнул депутат.

Гоциридзе при президенте Саакашвили возглавлял Национальный банк и был советником главы государства. Он считает, что парламенту необходимо принять закон о запрете гражданам России приобретать недвижимость в Грузии. После начала СВО, по данным депутата, в Грузию переехали около 120 тыс. россиян, они купили уже почти 8200 квартир. Отмена авиасообщения только увеличит число эмигрантов и «угроза нацбезопасности вырастет», считает депутат.

Оппозиционеры предполагают, что после отмены виз граждане Грузии могут поехать в РФ на заработки. Депутат Гоциридзе высказал опасение, что грузины поступят в различные частные военные компании, в том числе и для участия в СВО на российской стороне.

Грузинский народ готов прочертить для Запада красную черту

Грузинское информационное агентство Accent распространило заявление Госдепартамента США по поводу отмены виз и восстановления авиасообщения в Грузию. В нём Вашингтон пригрозил ввести санкции в отношении грузинских авиакомпаний, если «прямые рейсы между Россией и Грузией возобновятся». Эксперты обратили внимание, что это уже не первая угроза такого рода из Вашингтона.

Арчил Сихарулидзе считает, что угрозы США на самом деле имеют политический характер, но в действительности санкции введены не будут. Американские предупреждения, по его словам, направлены против «Грузинской мечты» перед выборами (в будущем году в стране должны пройти президентские и парламентские выборы. — NEWS.ru).

Фото: gd.ge Представители партии «Грузинская мечта»

«Некоторые радикальные западные политики хотят, чтобы „Грузинскую мечту“ сменили более податливые политические силы. Они желают, чтобы Грузия перестала отстаивать свои интересы, а вернулась во времена Саакашвили. Он тогда заключил неформальный договор с США: вы получаете от нас что хотите, а мы делаем что хотим внутри страны», — полагает грузинский политолог.

Политолог Сихарулидзе добавил, что «Грузинская мечта, придя во власть, «перетасовала карты», дав понять Западу, что Грузия «не является игрушкой внешних сил». А Запад отвечает нынешним властям различными акциями «с целью их свержения, представив это как желание грузинского народа».

«Есть черта, за которой грузинский народ не будет терпеть навязывания ни от США, ни от России. Грузинам очень не нравится, когда их учат жить», — заключил Арчил Сихарулидзе.