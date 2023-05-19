Россия и Грузия возобновили авиасообщение после четырехлетнего перерыва. 19 мая в 08:50 из московского аэропорта Внуково в Тбилиси вылетел SSJ 100 (Superjet) российского авиаперевозчика «Азимут», получившего разрешение грузинских властей на полеты. NEWS.ru поговорили с россиянами, ставшими пассажирами первого прямого рейса, и узнали, как их встретила Грузия.
Сколько стоил билет на первый прямой перелет из Москвы в Тбилиси
В столичном аэропорту для регистрации пассажиров на рейс Москва — Тбилиси всего выделили три стойки. Хотя относительно других рейсов это не так много, никакого ажиотажа и очередей на месте не было. И это ожидаемо — о возобновлении полетов сообщили всего несколько дней назад.
«Азимут» использует Superjet в двух конфигурациях салона — на 100 и 103 места.
Проблем с приобретением билетов на самолет у пассажиров не возникло. За несколько часов до вылета через онлайн-агрегаторы все еще можно было приобрести последние несколько билетов, которые стоили около 18 300 руб в одну сторону. По данным «Авиасейлс», билетов на рейс не осталось примерно за полчаса до окончания регистрации.
«Азимут» — первая авиакомпания, которая получила разрешение от грузинских властей летать напрямую в Грузию. Пока говорят о семи рейсах в неделю. С грузинской стороны авиарейсы будет осуществлять Georgian Airways, которая продает билеты в Москву с 20 мая. Самолеты этой компании будут больше — Boeing 737 на 149 и 189 кресел, в зависимости от конфигурации салона.
«Сразу взяли билеты»
Среди пассажиров были не только те, кто летел в Грузию, чтобы навестить семью или отдохнуть. Анастасия и Екатерина отправились на первом рейсе в бизнес-тур. Изначально у девушек планировался перелет через Ереван.
«Как только открыли прямое авиасообщение, мы поменяли билеты и летим прямо в Тбилиси первым рейсом. Символично получилось», — сказала NEWS.ru Екатерина.
Девушки признались, что давно планировали полететь в Тбилиси, но из-за необходимости лететь с пересадкой откладывали поездку.
«Летим в Тбилиси без пересадок в Стамбуле и Ереване»
После прекращения авиасообщения между Москвой и Тбилиси летом 2019 года из России приходилось летать в Грузию с пересадками в других странах. Наиболее популярными стыковочными хабами оставались Стамбул и Ереван. Сегодня улететь из российской столицы в Тбилиси тоже можно разными способами. Самый быстрый пересадочный рейс (18,8 тысячи рублей) — 6,5 часа, а самый продолжительный (19,5 тысячи рублей) — 41 час в пути.
Но куда удобнее прямой рейс. Гражданин Грузии, ожидавший вылета из Внуково, рассказал NEWS.ru, что «безумно рад» открытию прямых рейсов из Москвы. Раньше он летал по-разному — с пересадками в Стамбуле, Ереване, в других городах. Летать прямо в Тбилиси намного легче, поэтому он планирует бывать на родине чаще.
Гражданин Грузии по имени Торнике, который полетел первым рейсом со своей семьей, рассказал NEWS.ru, что ранее добирался до родины перелетом до Владикавказа, а оттуда на автобусе через Верхний Ларс. Однако недавно в семье родился ребенок, поэтому вариант с пересадками стал для них невозможным.
«Не передать словами, как мы рады, что теперь в Грузию можно летать напрямую. Вообще, мы летаем туда к своей семье каждое лето. А тут выдалась такая возможность, сразу решили ею воспользоваться», — сказал Торнике.
Скажется ли возобновление перелетов на отношениях Москвы и Тбилиси?
Хотя Россия и Грузия разорвали дипломатические отношения еще в 2008 году, самолеты туда летали до 2019 года. Ситуация обострилась, когда в Тбилиси прошли массовые акции протеста против российских депутатов, после чего авиасообщение между странами было приостановлено, а туроператорам рекомендовали не продавать туры в Грузию.
Запрет на полеты был снят указом президента РФ Владимира Путина в начале мая, также был отменен визовый режим с Грузией, действовавший с 2000 года. «Хочется верить, что отношения между странами наладятся и мы сможем спокойно летать в Грузию», — сказал NEWS.ru один из пассажиров первого рейса из Москвы в Тбилиси.
«Несомненно, тот факт, что мы снова можем летать в Тбилиси, — хороший шаг, чтобы наладить отношения», — сказал еще один пассажир. На вопрос, как он оценивает перспективы российско-грузинских отношений, он отметил, что «лучше дружить с Россией, чем с кем-то «с другой стороны».
Как Грузия встретила первый рейс из Москвы
В Тбилиси оппозиция встретила рейс «Азимута» акцией протеста. Полиция вывела всех митингующих с антироссийскими лозунгами за ограждение и не допустила к пассажирам. Как сообщает корреспондент NEWS.ru, правоохранители задержали несколько демонстрантов. Они оскорбляли полицейских, бросали в них яйца, не подчинялись требованиям. На вечер 19 мая запланирована еще одна акция протеста ЕНД Саакашвили, но уже в центре грузинской столицы.
Власти Грузии предупредили, что подобные действия могут быть приравнены к террористическим.
При этом ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение властей РФ «провокацией». Однако в правительстве Грузии решение российских властей поддержали. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что все то, что облегчает «жизнь, передвижение и деловую деятельность для наших граждан, является положительным и приветствуется».
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