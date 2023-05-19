Первый прямой рейс Москва — Тбилиси: каким скандалом закончился полет Журналисты NEWS.ru поговорили с россиянами, ставшими пассажирами первого прямого рейса, и узнали, как их встретила Грузия

Фото: ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/TASS

Россия и Грузия возобновили авиасообщение после четырехлетнего перерыва. 19 мая в 08:50 из московского аэропорта Внуково в Тбилиси вылетел SSJ 100 (Superjet) российского авиаперевозчика «Азимут», получившего разрешение грузинских властей на полеты. NEWS.ru поговорили с россиянами, ставшими пассажирами первого прямого рейса, и узнали, как их встретила Грузия.

Сколько стоил билет на первый прямой перелет из Москвы в Тбилиси

В столичном аэропорту для регистрации пассажиров на рейс Москва — Тбилиси всего выделили три стойки. Хотя относительно других рейсов это не так много, никакого ажиотажа и очередей на месте не было. И это ожидаемо — о возобновлении полетов сообщили всего несколько дней назад.

«Азимут» использует Superjet в двух конфигурациях салона — на 100 и 103 места.

Проблем с приобретением билетов на самолет у пассажиров не возникло. За несколько часов до вылета через онлайн-агрегаторы все еще можно было приобрести последние несколько билетов, которые стоили около 18 300 руб в одну сторону. По данным «Авиасейлс», билетов на рейс не осталось примерно за полчаса до окончания регистрации.

Фото: NEWS.ru

«Азимут» — первая авиакомпания, которая получила разрешение от грузинских властей летать напрямую в Грузию. Пока говорят о семи рейсах в неделю. С грузинской стороны авиарейсы будет осуществлять Georgian Airways, которая продает билеты в Москву с 20 мая. Самолеты этой компании будут больше — Boeing 737 на 149 и 189 кресел, в зависимости от конфигурации салона.

«Сразу взяли билеты»

Среди пассажиров были не только те, кто летел в Грузию, чтобы навестить семью или отдохнуть. Анастасия и Екатерина отправились на первом рейсе в бизнес-тур. Изначально у девушек планировался перелет через Ереван.

«Как только открыли прямое авиасообщение, мы поменяли билеты и летим прямо в Тбилиси первым рейсом. Символично получилось», — сказала NEWS.ru Екатерина.

Девушки признались, что давно планировали полететь в Тбилиси, но из-за необходимости лететь с пересадкой откладывали поездку.

«Летим в Тбилиси без пересадок в Стамбуле и Ереване»

После прекращения авиасообщения между Москвой и Тбилиси летом 2019 года из России приходилось летать в Грузию с пересадками в других странах. Наиболее популярными стыковочными хабами оставались Стамбул и Ереван. Сегодня улететь из российской столицы в Тбилиси тоже можно разными способами. Самый быстрый пересадочный рейс (18,8 тысячи рублей) — 6,5 часа, а самый продолжительный (19,5 тысячи рублей) — 41 час в пути.

Но куда удобнее прямой рейс. Гражданин Грузии, ожидавший вылета из Внуково, рассказал NEWS.ru, что «безумно рад» открытию прямых рейсов из Москвы. Раньше он летал по-разному — с пересадками в Стамбуле, Ереване, в других городах. Летать прямо в Тбилиси намного легче, поэтому он планирует бывать на родине чаще.

Фото: Markus Mainka/imago-images.de/Global Look Press Аэропорт Стамбула

Гражданин Грузии по имени Торнике, который полетел первым рейсом со своей семьей, рассказал NEWS.ru, что ранее добирался до родины перелетом до Владикавказа, а оттуда на автобусе через Верхний Ларс. Однако недавно в семье родился ребенок, поэтому вариант с пересадками стал для них невозможным.

«Не передать словами, как мы рады, что теперь в Грузию можно летать напрямую. Вообще, мы летаем туда к своей семье каждое лето. А тут выдалась такая возможность, сразу решили ею воспользоваться», — сказал Торнике.

Скажется ли возобновление перелетов на отношениях Москвы и Тбилиси?

Хотя Россия и Грузия разорвали дипломатические отношения еще в 2008 году, самолеты туда летали до 2019 года. Ситуация обострилась, когда в Тбилиси прошли массовые акции протеста против российских депутатов, после чего авиасообщение между странами было приостановлено, а туроператорам рекомендовали не продавать туры в Грузию.

Запрет на полеты был снят указом президента РФ Владимира Путина в начале мая, также был отменен визовый режим с Грузией, действовавший с 2000 года. «Хочется верить, что отношения между странами наладятся и мы сможем спокойно летать в Грузию», — сказал NEWS.ru один из пассажиров первого рейса из Москвы в Тбилиси.

Фото: shutterstock.com Вид на Тбилиси

«Несомненно, тот факт, что мы снова можем летать в Тбилиси, — хороший шаг, чтобы наладить отношения», — сказал еще один пассажир. На вопрос, как он оценивает перспективы российско-грузинских отношений, он отметил, что «лучше дружить с Россией, чем с кем-то «с другой стороны».

Как Грузия встретила первый рейс из Москвы

В Тбилиси оппозиция встретила рейс «Азимута» акцией протеста. Полиция вывела всех митингующих с антироссийскими лозунгами за ограждение и не допустила к пассажирам. Как сообщает корреспондент NEWS.ru, правоохранители задержали несколько демонстрантов. Они оскорбляли полицейских, бросали в них яйца, не подчинялись требованиям. На вечер 19 мая запланирована еще одна акция протеста ЕНД Саакашвили, но уже в центре грузинской столицы.

Власти Грузии предупредили, что подобные действия могут быть приравнены к террористическим.

При этом ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение властей РФ «провокацией». Однако в правительстве Грузии решение российских властей поддержали. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что все то, что облегчает «жизнь, передвижение и деловую деятельность для наших граждан, является положительным и приветствуется».

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