«Лучше дружить с Россией»: семья из Грузии о первом рейсе в Тбилиси Первые пассажиры рейса Москва — Тбилиси поделились впечатлениями после открытия авиасообщения

Фото: NEWS.ru

Регистрация на прямой рейс из Москвы в Тбилиси

Граждане Грузии, летящие семьёй первым рейсом Москва — Тбилиси из столичного аэропорта Внуково, поделились радостью после запуска прямых рейсов из Москвы. По словам первых пассажиров, каждое лето они летают к родственникам и раньше это было довольно проблематично, узнал корреспондент NEWS.ru.

Тут выдалась такая возможность, сразу решили ею воспользоваться. До этого мы летали до Владикавказа и потом через Ларс пересекали границу на автобусе, — рассказал один из пассажиров, летящих в Тбилиси.

Он добавил, что такие шаги, как возобновление авиасообщения, могут наладить отношения двух стран.

Лучше дружить с Россией, чем с кем-то оттуда. Думаю, что такие шаги помогут наладить отношения стран, — заявил пассажир.

Ранее сообщалось, что грузинская авиакомпания Georgian Airways открыла продажу билетов в Россию, предложения появились на официальном сайте перевозчика. Цена на билет из Тбилиси в Москву начинается от 840 лари (около 27 тысяч рублей). Первый рейс Georgian Airways будет выполнен 20 мая в 08:00 по местному времени (07:00 мск). Самолет прилетит в аэропорт Внуково в 10:15. Аналогичные рейсы будут совершаться ежедневно.