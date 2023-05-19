«Безумно рад»: гражданин Грузии об открытии прямых рейсов Москва — Тбилиси Гражданин Грузии рассказал о первых впечатлениях после открытии прямых рейсов Москва — Тбилиси

Фото: NEWS.ru

Регистрация на рейс из Москвы в Тбилиси

Гражданин Грузии, ожидающий вылета из Внуково, рассказал NEWS.ru, что безумно рад открытию прямых рейсов из Москвы, благодаря которым он сможет чаще летать на родину. Мужчина отметил, что ранее был вынужден добираться с пересадкой в Стамбуле или Ереване, а теперь без труда навестит семью.

Безумно рад открытию прямых рейсов в Грузию. До этого не особо получалось, но теперь будет летать чаще. До этого летал по-разному — через Стамбул, Ереван. Сейчас лечу навестить семью, — сказал собеседник.

Он выразил надежду, что отношения между странами наладятся и летать станет проще.

В декабре 2022 года делегация «Солидарность во имя мира» начала интенсивный диалог с представителями властей РФ о возобновлении авиасообщения России с Грузией.

10 мая президент РФ Владимир Путин снял своим указом запрет на полеты. С 15 мая глава государства отменил визовый режим с Грузией. После этого Минтранс РФ сообщил, что отечественные авиакомпании готовятся к возобновлению полетов в Грузию. Планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах РФ.

Сегодня, 19 мая, на первом борту Москва — Тбилиси полетит грузинская делегация, которую возглавляет председатель общественной организации Мераб Чикашвили. Он поблагодарил Путина, подчеркнув, что люди в Грузии понимают важность возобновления рейсов.