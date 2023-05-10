Отмена виз с Грузией: что изменится для россиян, когда разрешат полёты Москва отменила мораторий на полеты в Грузию и смягчила визовый режим. Почему радоваться этому рано?

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Комплекс крепости Ананури в Грузии

Россия отменила действовавший с 2019 года запрет на прямое авиасообщение с Грузией, а также разрешила туристам из закавказского государства быть в стране без виз до 90 суток. Два соответствующих указа подписал 10 мая президент РФ Владимир Путин. Что и когда изменится для россиян — в материале NEWS.ru.

С какого срока вступают в силу указы Путина об отмене виз и запрете на полёты в Грузию

Один указ Владимира Путина отменяет его же указ, изданный в июне 2019 года. Тот документ временно запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки на территорию Грузии «в целях обеспечения национальной безопасности РФ», а также «защиты граждан РФ от преступных и иных противоправных действий». Новый указ вступает в силу сегодня, то есть со дня официального подписания.

Второй указ президента РФ отменяет визовый режим для граждан Грузии с 15 мая 2023 года. Жители соседнего государства могут въезжать в Россию «без оформления виз, на основании действительных документов, удостоверяющих их личность». Исключением являются грузинские трудовые мигранты, желающие получить образование в РФ, либо все те, кто въезжает в Россию на срок более 90 дней.

Как в Грузии отреагировали на отмену виз с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала отмену визового режима со стороны РФ «очередной провокацией». По ее словам, восстановление прямого авиасообщения и снятие визовых ограничений пока неприемлемы без согласия Тбилиси.

Заурабишвили заявила, что восстановление авиасообщения невозможно, пока идет вооруженный конфликт между Россией и Украиной, а также продолжается «оккупация» грузинской территории.

В связи с этим она призвала созвать Совбез Грузии, чтобы обсудить там визовый режим для россиян. Президент Грузии предложила ввести для граждан РФ трехмесячные визы. Сейчас россияне могут находиться в Грузии без виз до 360 дней.

Несмотря на то что Саломе Зурабишвили, как и оппозиционные партии, выступила против возобновления авиасообщения, в ее руках мало рычагов влияния, потому что Грузия — парламентская республика. А за возобновление полетов высказываются в правящей партии «Грузинская мечта». Ранее там заявляли, что эта мера необходима грузинской диаспоре, которая широко представлена в РФ.

При этом глава МИД Грузии приветствовал отмену визового режима с Россией.

Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press Саломе Зурабишвили

Как в Госдуме отнеслись к словам Зурабишвили

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков раскритиковал позицию Саломе Зурабишвили. По его мнению, налаживание мостов между странами выгодно и грузинам, и россиянам.

«Вряд ли можно характеризовать такие оценочные суждения как желание укреплять российско-грузинские отношения. <...> Налаживание авиасообщения — в интересах всех семей, которые живут в России и Грузии. Коммуникация все равно осуществлялась, но через три страны, что влияло на цены билетов и многое другое. Поэтому шаг, который сейчас предприняла Россия, может и должен только приветствоваться гражданами и политиками, как российскими, так и грузинскими», — заявил Новиков.

Он отметил, что «народы часто бывают умнее своего правительства, поэтому граждане Грузии очень позитивно оценят принятое решение».

Почему Кремль отменил мораторий на авиасообщение с Грузией

По мнению сенатора Совета Федерации Владимира Джабарова, на решение об отмене виз и запрета полётов повлияло несколько факторов. Он заявил NEWS.ru, что «Грузия повела себя очень достойно и отклонила требование Америки присоединиться к антироссийским санкциям», а глава правительства соседнего государства проявляет себя «достаточно самостоятельно, в отличие от президента, которая, в общем-то, является гражданкой Франции».

Также Джабаров добавил, что РФ и Грузию многое связывает и, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, «люди продолжают общаться и приезжать друг к другу».

«Теперь же и наши самолеты, и грузинские могут летать в обоих направлениях. А главное, что гражданам Грузии больше не нужны визы. Особенно это важно в преддверии сезонов отпусков, появляется новое направление для путешествий. В общем, я думаю, что это очень хороший знак. И отношения надо восстанавливать», — добавил сенатор.

По оценкам грузинских властей, в 2022 году в страну въехали около 700 тысяч россиян, эмигрировавших из РФ после начала СВО и объявления частичной мобилизации. Из них в Грузии остались 100 тысяч, а остальные отправились в Армению, Турцию и страны Европы.

Когда могут быть запущены первые авиарейсы в Грузию

Как рассказали NEWS.ru в Минтрансе РФ, если решение Москвы устроит Тбилиси, для граждан станут доступны прямые воздушные рейсы из столиц двух стран.

«В настоящее время перевозчиками ведется подготовка к возобновлению полетов. Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства», — пояснили в министерстве.

В ведомстве добавили, что власти РФ заинтересованы «в последовательном облегчении условий общения и контактов между жителями России и Грузии, несмотря на отсутствие дипотношений».

Советник главы Ростуризма и глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин пояснил, что для возобновления рейсов «нужно, чтобы авиакомпании подали заявки на допуск, получили слоты и открыли продажи, но только после получения разрешения грузинских властей».

«Если говорить о допусках с российской стороны, то это занимает от двух недель до месяца. Также граждане Грузии могли пересекать границы без визы все это время, если целью поездки была работа. Когда будут согласованы рейсы, пока неясно», — рассказал Горин NEWS.ru.

При этом в АТОР рассчитывают возобновить авиасообщение уже в конце мая 2023 года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему было отменено авиасообщение между РФ и Грузией

Владимир Путин 21 июня 2019 года издал указ о запрете отечественным компаниям осуществлять полёты в Грузию, после чего в Минтрансе РФ заявили, что запретят полёты грузинским перевозчикам. Это произошло на фоне массовых протестов в Тбилиси и других городах соседней страны, вспыхнувших после инцидента с прибывшим в Грузию депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, севшим в кресло спикера местного парламента в ходе проведения официальных мероприятий.

Как писал NEWS.ru, после событий августа 2008 года регулярное авиасообщение между Россией и Грузией также прервалось, восстановить его полностью удалось лишь спустя семь лет, хотя чартерные авиарейсы между Москвой и Тбилиси осуществлялись.

Что говорили в России и Грузии о визах и запрете авиасообщения

О возможном смягчении ограничений в Грузии говорили ещё в 2019 году, однако затем ситуацию заморозила пандемия COVID-19.

В октябре 2022 года грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия может рассмотреть вопрос отмены безвизового режима с РФ, однако окончательное решение останется за правительством и обществом. В декабре того же года представитель российского МИД Денис Гончар не исключал, что Москва может восстановить прямое авиасообщение с Тбилиси «в случае появления нужных предпосылок». В ответ спецпредставитель грузинского премьер-министра Зураб Абашидзе пояснил, что Грузия не планирует в ближайшее время возобновлять прямое авиасообщение. Также он добавил, что для россиян безвизовый режим действует в стране с 2011 года.

В январе 2023 года вызвавший негодование грузин депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявлял NEWS.ru, что необходимо восстановить не только авиасообщение, но и полноценные дипотношения между двумя странами. По его словам, наличие посольства и консульской службы будет способствовать расширению контактов и возможностей для оказания поддержки россиянам, находящимся в Грузии.

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров также выражал надежду на возобновление прямого авиасообщения между двумя странами. В ответ глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявлял, что в Тбилиси приветствуют возможность возобновления прямых авиарейсов в РФ.