https://static.news.ru/photo/f808a292-9454-11e9-b2a8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещается летать в Грузию. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности России и её граждан.

С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии, — говорится в тексте указа .

Глава государства также постановил «рекомендовать туроператорам и турагентам» на время запрета воздерживаться от продажи туров в Грузию.

В сообщении отмечается, что документ подписан «в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий», а также в соответствии с законом «О безопасности».

Как писал News.ru, ранее Федеральное агентство по туризму предложило приостановить продажу туров в Грузию до нормализации политической ситуации в этой стране. До этого МИД России призвал соотечественников воздержаться от посещения закавказского государства.