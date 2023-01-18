Лавров надеется на скорое возобновление прямого авиасообщения с Грузией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево

Россия надеется, что прямое авиасообщение с Грузией вскоре возобновится, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, контакты с Грузией активно развиваются, и в 2022 году ВВП Грузии вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и отношениям с Российской Федерацией.

Надеюсь, что мы скоро сможем возобновить прямое авиасообщение [с Грузией], — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин предположил, что страна отменит визовый режим для граждан Грузии, как только сложатся «необходимые предпосылки». Дипломат подчеркнул, что Россию и Грузию «объединяют вековые традиции дружбы, добрососедства, общая история, культура, духовные ценности, миллионы человеческих судеб». По словам Галузина, в России «проживают и успешно реализуют себя сотни тысяч этнических грузин», а в соседней стране в последнее время растет число граждан РФ.

Замглавы МИД РФ отметил, что в 2012 году Москва без колебаний поддержала предложенный Тбилиси курс на нормализацию двусторонних связей. По его словам, сейчас российско-грузинское взаимодействие развивается вопреки непростой внешней конъюнктуре и отсутствию дипломатических отношений.