https://static.news.ru/photo/aef92260-94ff-11e9-9187-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Грузинские авиакомпании прекратят полёты в Россию. Как рассказали в Минтрансе, это произойдёт уже 8 июля.

Причина приостановки полётов — необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», — заявили РИА Новости в ведомстве.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, с 8 июля будут прекращены полёты российских авиакомпаний в Грузию, а туроператорам и турагентам рекомендуется воздержаться от продажи путёвок туда. Кроме того, документ предусматривает возвращение в Россию граждан РФ, временно находящихся на грузинской территории, и их багажа.

Ранее, как писал News.ru, член СПЧ Александр Брод выразил надежду, что ситуация в Грузии стабилизируется в самое ближайшее время. Он подчеркнул, что грузинские власти должны извиниться перед Россией за недружественный приём депутатов.