МИД: Россия может возобновить прямое авиасообщение с Грузией

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Россия может восстановить прямое авиасообщение с Грузией в случае появления нужных предпосылок, заявил в беседе с ТАСС глава четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар. По его словам, также со стороны Москвы может быть смягчен визовый режим для граждан Грузии. Представитель ведомства подчеркнул, что в Тбилиси знают условия для принятия таких решений.

Что касается перспектив возобновления прямого авиасообщения и визовой либерализации в отношении граждан Грузии, то в случае формирования нужных для этого предпосылок — условия в Тбилиси хорошо известны — не исключаем принятия решений на этот счет, — сказал Гончар.

Он отметил, что в 2022 году прогноз экономического роста Грузии был повышен до двузначной цифры за счет въездного туризма из России, денежных переводов между странами и внешней торговли.

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было отменено Москвой летом 2019 года на фоне многотысячных антироссийских митингов в Тбилиси. Минтранс РФ запретил перелеты между странами как российским, так и грузинским авиакомпаниям. Действующее законодательство позволяет гражданам РФ въезжать в Грузию без визы и находиться в стране в течение одного года.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что государство может рассмотреть вопрос отмены безвизового режима с Россией, однако окончательное решение останется за правительством и обществом. Она также отметила, что большое число россиян, недавно прибывших в страну, является вызовом для Грузии.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе ранее указал, что народ Грузии не поддержит инициативу о введении виз для россиян. По его словам, потоки туристов положительно сказываются на экономике страны. Аналитик также отметил, что у грузин нет по отношению к россиянам отрицательных эмоций даже после событий августа 2008 года.