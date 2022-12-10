В Грузии отреклись от возобновления прямого авиасообщения с Россией В правительстве Грузии заявили, что не планируют возобновлять прямое авиасообщение с Россией

Фото: NEWS.ru

Грузия не планирует в ближайшее время возобновлять прямое авиасообщение с Россией, заявил в беседе с ТАСС спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе. Также он отреагировал на заявления российского МИД о намерениях отменить визовый режим для граждан Грузии. Он отметил, что для россиян в стране действует безвизовый режим с 2011 года.

Нам известно, что в Москве рассматривают вопрос об упрощении визового режима для граждан ряда стран, в том числе Грузии. В этой связи напомню, что Грузия еще в 2011 году отменила визовые требования для граждан России и этот режим сохраняется по сей день. То есть визы гражданам России для посещения Грузии не требуются. Что касается возобновления прямых авиарейсов, этот вопрос у нас на повестке дня сейчас не стоит, — сказал Абашидзе.

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было отменено Москвой летом 2019 года на фоне многотысячных антироссийских митингов в Тбилиси. Минтранс РФ запретил перелеты между странами как российским, так и грузинским авиакомпаниям. Действующее законодательство позволяет гражданам РФ въезжать в Грузию без визы и находиться в стране в течение одного года.

Ранее глава четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что Россия может восстановить прямое авиасообщение с Грузией в случае появления нужных предпосылок. По его словам, также со стороны Москвы может быть смягчен визовый режим для граждан Грузии. Представитель ведомства подчеркнул, что в Тбилиси знают условия для принятия таких решений.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что государство может рассмотреть вопрос отмены безвизового режима с Россией, однако окончательное решение останется за правительством и обществом. Она также отметила, что большое число россиян, недавно прибывших в страну, является вызовом для Грузии.