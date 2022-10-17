В Грузии допустили отмену безвизового режима с Россией Президент Грузии: пересмотр безвизового режима с РФ не исключен

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Саломе Зурабишвили

Грузия может рассмотреть вопрос отмены безвизового режима с Россией, однако окончательное решение останется за правительством и обществом, заявила президент страны Саломе Зурабишвили, передает РИА Новости. Она отметила, что большое число россиян, недавно прибывших в страну, являются вызовом для Грузии.

Граждане РФ, которые попали в Грузию — это провокация, не могу сказать, что это опасность, но это явно вызов. Возможно, нужно будет говорить и о визах для граждан РФ, поскольку сейчас все довольно либерально, это решение должно принять правительство Грузии вместе с обществом, — сказала она.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе ранее заявил, что народ Грузии не поддержит инициативу о введении виз для россиян. По его словам, потоки туристов положительно сказываются на экономике страны. Аналитик также отметил, что у грузин нет по отношению к россиянам отрицательных эмоций, даже после событий августа 2008 года.

Действующее законодательство позволяет гражданам РФ въезжать в Грузию без визы и находиться в стране в течение одного года.