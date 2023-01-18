В Госдуме призвали полностью восстановить дипотношения с Грузией Депутат Гаврилов заявил, что необходимо восстановить дипотношения с Грузией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума РФ

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил NEWS.ru, что необходимо восстановить не только авиасообщение, но и полноценные дипотношения между Грузией и Россией. По его словам, наличие посольства и консульской службы будет способствовать расширению контактов и возможностей для оказания поддержки россиянам, находящимся в этой стране.

Учитывая самостоятельную позицию Грузии по украинскому вопросу и ее отношение к санкционной войне, развязанной против России, необходимо восстановить не только авиасообщение, но и полноценные дипотношения между нашими странами. Наличие посольства и консульской службы будет способствовать расширению наших контактов и возможностей для оказания поддержки нашим гражданам, находящимся в Грузии, — заявил Гаврилов.

По его словам, восстановление отношений поможет увеличить товарооборот, развивать туризм.

Должно возрасти число авиакомпаний, в том числе из дружественных стран, которые будут осуществлять перевозки между Россией и Грузией, — резюмировал депутат.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что надеется на то, что прямое авиасообщение с Грузией вскоре возобновится. По его словам, контакты с Грузией активно развиваются и в 2022 году ВВП этой страны вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и отношениям с Российской Федерацией.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин предположил, что страна отменит визовый режим для граждан Грузии, как только сложатся «необходимые предпосылки». Дипломат подчеркнул, что Россию и Грузию «объединяют вековые традиции дружбы, добрососедства, общая история, культура, духовные ценности, миллионы человеческих судеб».