Премьер Грузии назвал условия для возобновления авиасообщения с Россией

https://static.news.ru/photo/a08d0590-e457-11ea-95e3-fa163e074e61_660.jpg Георгий Гахария Фото: გახარია/facebook.com

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что восстановление прямого авиасообщения с Россией зависит от российской стороны и от того, какой будет эпидемиологическая ситуация с коронавирусом COVID-19 в обеих странах.

Грузия не приостанавливала полёты в РФ. Возобновление полётов с Россией зависит от Российской Федерации и эпидемиологической ситуации как в Российской Федерации, так и в Грузии, — сказал Гахария журналистам.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что рассчитывает на скорое возобновление авиасообщения с Грузией. Он надеется, что это вопрос «ближайшего будущего».

Авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено в прошлом году. 21 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин на фоне акций протеста в Тбилиси ввёл запрет на полёты в эту страну. 20 июня сотни грузин собрались перед зданием парламента в центре столицы, где проходила Межпарламентская ассамблея православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

До этого на рынке авиаперевозок Грузии в 2019 году работали более 40 авиакомпаний, в том числе восемь российских: «Аэрофлот» и входящая в его группу «Победа», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Smartavia (новый бренд «Нордавиа»), Red Wings, «ЮТэйр» и совершившее несколько рейсов авиапредприятие «Северсталь».

Грузинская сторона не раз заявляла о готовности возобновить рейсы. 27 ноября «Известия» со ссылкой на источник в российском правительстве сообщили, что в первой половине 2020 года есть вероятность того, что российская и грузинская стороны договорятся о возобновлении полётов. Чтобы решить вопрос с авиасообщением, должна сложиться соответствующая морально-политическая обстановка, и пока говорить о том, что она уже создана, было бы ошибкой, пояснял тогда член Совета Федерации Григорий Карасин. Однако разговоры об этом прекратились из-за пандемии коронавируса.

Ранее спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе также заявил, что возобновление авиасообщения зависит от желания Москвы и эпидситуации, писал NEWS.ru.