https://static.news.ru/photo/23339014-e651-11e9-8e2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Москва считает, что ситуация в Грузии стабилизировалась, поэтому в скором времени запрет на полёты в эту страну могут отменить.

В правительстве РФ сообщили, что в Грузии осознают всю абсурдность июньских событий, повлекших очередную ссору двух государств.

Заморозка авиаперелётов произошла сугубо по причине угрозы безопасности граждан РФ. Сейчас риски фактически устранены. Мы со своей стороны не видим препятствий для рассмотрения вопроса о возобновлении авиасообщения, — приводит слова источника газета.« Известия ».

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе заявил, что в Тбилиси увидели позитивный сигнал к возобновлению авиаперелётов с Россией. По его мнению, как только запрет будет снят, российские туристы вернутся в закавказскую республику.

Ранее глава авиакомпании Georgian Airways Роман Бокерия заявил, что авиасообщение между странами должно быть восстановлено на основе межправительственного соглашения. По его словам, в этом случае Москва не сможет в одностороннем порядке и без причины прекращать авиаперевозки, писал News.ru.

Российско-грузинские отношения в очередной раз обострились после событий 20 июня, когда в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия. 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию.