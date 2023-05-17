Россия может запустить прямые рейсы в Индонезию «Известия»: власти России и Индонезии обсуждают запуск прямых рейсов

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Власти России и Индонезии рассматривают вопрос запуска между странами прямых рейсов и чартеров. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на информацию посольства РФ в Джакарте. По данным дипломатов, в настоящее время на Бали находится более 40 тысяч россиян, включая туристов и постоянно проживающих граждан.

В свою очередь вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян сообщил, что перспектив по возобновлению прямого авиасообщения мало. По его словам, в настоящее время данное направление востребовано у определенной категории туристов, которые любят Азию и готовы к длительным стыковочным перелетам.

По информации источника издания в авиационной отрасли, российские авиакомпании в текущем сезоне не имеют планов запуска прямых рейсов в Индонезию.

Посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес пояснил «Известиям», что принятие окончательного решения требует рассмотрения разными ведомствами и обсуждения властями в Джакарте.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. Грузины теперь могут въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней. Также глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.

В этой связи авиационные власти Грузии выдали разрешение российской компании «Азимут» на полеты между Москвой и Тбилиси. Первый рейс состоится 19 мая, полеты будут осуществляться ежедневно.