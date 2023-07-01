Президент Грузии выразила недоверие российским деньгам Президент Грузии Зурабишвили призвала к усилению контроля над российскими инвесторами

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Россиянам негрузинского происхождения, предлагающим инвестиции в Грузию, не должно предоставляться ее гражданство, заявила президент страны Саломе Зурабишвили в интервью Mtavari. По ее словам, таким иностранцам достаточно иметь вид на жительство.

Я думаю, что это тоже должно быть более контролируемым. Это не контролируется, а при нынешних санкциях необходимо, чтобы был больший контроль. Сам по себе двузначный экономический рост не является ростом всего, объяснением всего и оправданием всего. Должен быть контроль над этими российскими бизнес-инвесторами, которые иногда являются русскими из России, иногда русскими с Кипра, — заявила Зурабишвили.

Так политик прокомментировала тот факт, что многие россияне прибыли в Грузию после начала СВО на территории Украины и объявления частичной мобилизации и некоторые открыли в Грузии бизнес.

В прошлом году NEWS.ru поговорил с гражданами России, которые решились запустить свои проекты в Тбилиси. Хозяйка интим-магазина, совмещенного с просветительским пространством, преподаватель по танцам и владелица бара рассказали об особенностях работы в стране.