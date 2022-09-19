Совбез Армении назвал число погибших в ходе конфликта с Баку на границе Совбез Армении: 207 человек погибли и пропали без вести в результате конфликта на армяно-азербайджанской границе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате обострения военного конфликта на границе с Азербайджаном погибли и пропали без вести 207 армян, говорится в заявлении армянского Совбеза. В ведомстве также сообщили о том, что 293 армянских военнослужащих были ранены, 20 солдат попали в плен.

Количество погибших и пропавших без вести достигает 207, в том числе три гражданских лица убиты, местонахождение двух гражданских лиц считается неизвестным, 293 военнослужащих, три гражданских ранены, 20 военнослужащих взяты в плен. Имеются данные о случаях пыток, нанесения увечий и убийства азербайджанцами захваченных армянских военнослужащих, — отмечается в заявлении.

По словам представителей Совета, у Армении имеются доказательства, подтверждающие обвинения в пытках военных. В Совбезе также обвинили ВС Азербайджана в обстрелах 36 армянских населенных пунктов, повреждении домов, школ, гостиниц и медцентра. Совбез также заявил, что Армения будет защищать свою независимость, суверенитет и территориальную целостность, и призвал мировое сообщество оказать влияние на Азербайджан.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боестолкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.