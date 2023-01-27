Сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране эвакуируют после нападения МИД Азербайджана сообщил об эвакуации сотрудников посольства в Тегеране после нападения

Фото: ABEDIN TAHERKENAREH/ТАСС

Посольство Азербайджана в Тегеране

Сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране эвакуируют после нападения, сообщил в эфире турецкого телеканала TRT Haber представитель МИД республики Айхан Гаджизаде. По его словам, работники диппредставительства будут отправлены в Азербайджан, сейчас ведется проработка плана эвакуации.

С нашей стороны ведется соответствующая работа в связи с инцидентом. Мы также требуем от иранской стороны соответствующих мероприятий. Кроме этого ведется работа по обеспечению безопасности посольства, идет соответствующее планирование эвакуации сотрудников посольства в Азербайджан, — сказал представитель МИД Азербайджана.

По мнению Гаджизаде, нападение на посольство было совершено не из личных мотивов, а ответственность за атаку несут в том числе и власти Ирана.

Утром 27 января на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено вооруженное нападение с использованием автомата Калашникова. При отражении атаки погиб начальник охранной службы диппредставительства, еще двое охранников были ранены. Пост охраны у посольства был уничтожен. По факту произошедшего начато расследование.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал терактом нападение на посольство страны и потребовал скорейшего расследования и наказания террористов, подчеркнув, что атаки на дипломатические представительства недопустимы. Он также выразил соболезнования семье и близким погибшего при атаке старшего лейтенанта Орхана Аскерова.