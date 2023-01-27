Один человек погиб при обстреле у посольства Азербайджана в Тегеране

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Тегеран - cтолица Ирана

Утром 27 января на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено вооруженное нападение с использованием автомата Калашникова, об этом сообщило Министерство иностранных дел республики. При отражении атаки погиб начальник охранной службы диппредставительства, еще двое охранников были ранены. Пост охраны у посольства был уничтожен. По факту произошедшего начато расследование.

27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший из автомата Калашникова уничтожил пост охраны и убил начальника службы безопасности. Также были ранены двое охранников посольства при предотвращении нападения. Их состояние удовлетворительное. В настоящее время ведется расследование этого вероломного нападения, — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Как сообщает азербайджанский Telegram-канал Operativ Media, подозреваемый в совершении нападения был задержан. Начальник полиции Тегерана Сардар Хоссейн Рахими в беседе с Tashim заявил, что нападавший заходил в здание посольства с двумя детьми. По его словам, у мужчины были «личные и семейные» мотивы стрельбы.

В сентябре в Париже группа людей совершила нападение на посольство Азербайджана. На опубликованном в Сети видео видно, как несколько человек с армянскими флагами на плечах растаскивают ограждение перед дипмиссией и разбивают окна, бросая предметы в здание. МИД Азербайджана потребовал принять решительные меры по защите своих диппредставительств и наказать виновных.