Азербайджан потребовал расследовать нападения на дипмиссии республики В Баку потребовали принять решительные меры по защите диппредставительств Азербайджана за рубежом и наказать виновных

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

МИД Азербайджана выразил серьезное беспокойство нападениями представителей армянских общин на здания азербайджанских дипломатических представительств за рубежом, в частности в Париже и Бейруте, говорится в сообщении на сайте ведомства. Баку также потребовал принять решительные меры по защите азербайджанских диппредставительств и наказать виновных.

Вызывают серьезное беспокойство нападения на здания дипломатических представительств Азербайджана в зарубежных странах, совершенные в последние дни армянскими общинами этих стран, — говорится в заявлении МИД.

В нем отмечается, что «нападения, содержащие элементы вандализма и терроризма, направлены на нанесение увечий дипломатам и повреждение их имущества, поэтому характеризуются как деяния, за которые предусмотрена уголовная ответственность».

В Баку осудили подобные действия и потребовали принять решительные меры.

Азербайджанская сторона требует, чтобы акты вандализма, совершенные радикальными армянскими силами, были расследованы правоохранительными органами соответствующих государств, а действиям лиц, совершивших эти преступления, дана правовая оценка, — заявили в МИД Азербайджана.

В министерстве напомнили, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях 1961 года на государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства.

18 сентября в Париже группа людей совершила нападение на посольство Азербайджана. Несколько человек с армянскими флагами на плечах растаскивают ограждение перед дипмиссией и разбивают окна, бросая предметы в здание.

Также сообщалось, что в Ливане продолжаются протестные акции у посольств Азербайджана.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боестолкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.