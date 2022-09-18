Нападение на посольство Азербайджана в Париже сняли на видео Группа людей с армянскими флагами напала на посольство Азербайджана в Париже

Фото: Wikimedia

В Париже группа людей совершила нападение на посольство Азербайджана, видео опубликовал Telegram-канал «Sputnik Азербайджан». На кадрах видно, как несколько человек с армянскими флагами на плечах растаскивают ограждение перед дипмиссией и разбивают окна, бросая предметы в здание.

Армяне напали на посольство Азербайджана во Франции. На кадрах видно, что французские правоохранительные органы не предприняли никаких мер для предотвращения нападения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудник посольства в одиночку пресек нападение армянских радикалов и не позволил им войти в здание.

Посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев назвал в Twitter «позором Франции то, что она не защищает здания посольств».

Но давайте оставим армянских варваров в стороне, господин Эммануэль Макрон, позор Франции за то, что она не защищает здания посольств и игнорирует фундаментальные требования по нашей безопасности! — воскликнул он.

В ночь на 13 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о боестолкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.