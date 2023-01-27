Алиев назвал терактом нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Фото: Социальные сети

Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал в Twitter терактом нападение на посольство страны в Тегеране и потребовал скорейшего расследования и наказания террористов, подчеркнув, что атаки на дипломатические представительства недопустимы. Он также выразил соболезнования семье и близким погибшего при атаке старшего лейтенанта Орхана Аскерова.

Решительно осуждаю террористический акт в отношении нашего посольства в Тегеране. <...> Требуем скорейшего расследования этого теракта и наказания террористов, — сказано в сообщении.

Утром 27 января на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено вооруженное нападение с использованием автомата Калашникова. При отражении атаки погиб начальник охранной службы диппредставительства, еще двое охранников были ранены. Пост охраны у посольства был уничтожен. По факту произошедшего начато расследование.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал атаку на посольство вероломным нападением и выразил своему азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову соболезнования в связи с произошедшим. Чавушоглу также подчеркнул, что Азербайджан не останется в этой ситуации одиноким. Представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что в ведомстве шокированы нападением на посольство.