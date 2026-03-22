«Скорбное место»: в Белоруссии почтили память жертв трагедии Хатыни

Жители Белоруссии почтили память жертв трагедии в Хатыни и жертв геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны общереспубликанской минутой молчания, сообщает Sputnik Беларусь. Акция прошла 22 марта ровно в полдень.

Также с самого утра в мемориальном комплексе «Хатынь» проходит народное возложение цветов. Первым к Вечному огню возложили венок от президента Александра Лукашенко. Министр обороны республики Виктор Хренин в свою очередь отметил сакральную ценность этого мемориала.

Каждый раз, приходя на это скорбное место, задаешься вопросом: как такое могло быть? — подчеркнул он.

Премьер-министр страны Александр Турчин возложил цветы к монументу «Непокоренный человек». Кроме того, дань памяти погибшим отдали в том числе руководители Всебелорусского народного собрания, Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Белоруссии.

