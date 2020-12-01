Силовики Еревана задержали 35 человек на акциях протеста

https://static.news.ru/photo/0b3bfe14-33ea-11eb-84cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/TASS

Сотрудники правоохранительных органов задержали 35 участников акции протеста против премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявили в пресс-службе полиции.

В полицейские отделения доставлены 35 человек, — сообщил сотрудник ведомства журналистам РИА Новости.

1 декабря в центре армянской столицы прошла очередная протестная акция оппозиции. Протестующие требовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Часть участников акции попытались перекрыть центральный проспект Еревана, но из оттеснили силовики. Некоторые из них взобрались на троллейбус и скандируют лозунги против главы кабмина. Остальные направились к зданию, в котором размещается правительство Армении.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы. Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна и пересмотра соглашения.

Сам премьер уходить в отставку не собирается. Он заявил, что несёт ответственность не только за произошедшие события, но и за предстоящие процессы в стране.

Как писал NEWS.ru, Пашинян заявил, что в Армении есть силы, которые стремятся посеять хаос и обеспечить своё возвращение к власти. Он отметил, что сам за власть не держится, но «народ не хочет их возвращения».