Шведский профессор объяснил феномен песни Цоя в странах бывшего СССР

https://static.news.ru/photo/fec1e090-f5c8-11ea-928f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

То, что песня «Перемен» Виктора Цоя стала символом протеста в странах бывшего СССР, где была хитом больше трёх десятков лет назад, свидетельствует больше о художественном мастерстве автора, чем о его личном мировоззрении. Сам Цой, как известно, не вкладывал в своё творение бунтарский смысл, заявил преподаватель русского языка и заведующий кафедрой славянских языков Стокгольмского университета Оке Циммерманн Бьерсбю.

Изначально эта песня — о переменах внутренних, а не о политических, подчеркнул он. Но так бывает с по-настоящему хорошими песнями: они живут долгие годы, меняют смыслы и восприятие, становясь поистине народными.

Если бы вы спросили Цоя: "Вы не против?", он был бы даже рад, что "Перемен" жива и по-прежнему актуальна, — цитирует Бьерсбю шведское издание SVT.

Он напомнил, что звезде советского музыкального подполья довелось жить в ту пору, когда продвигаемый им жанр и музыкальный стиль оказались под запретом. При этом сами по себе песни были простые — о молодости, влюблённости, встречах и расставаниях.

Эволюцию Цоя как автора можно сравнить с The Вeatles: от простых и лёгких песен к более глубоким и сложным творениям, отметил эксперт. Но эволюционировала и страна: гласность и перестройка, объявленные первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачёвым в 1985 году, вовлекли цензурные послабления и открыли путь Цою к большему количеству слушателей.

Песня «Перемен» появилась два года спустя, в 1987 году, она прозвучала в художественном фильме «Асса» и обрела огромную популярность. Впрочем, несмотря на бунтарское название, песня была про личное, а не про общественное.

Ещё в 2008 году хит Цоя включали на оппозиционных митингах в России. В 2014 году она была среди песен, звучавших во время украинского Евромайдана. Теперь же стала символом белорусской оппозиции.

Впрочем, слышали её на улицах Минска и других городов и прежде. Второе рождение трек «Перемен» получил на акциях так называемого «молчаливого» протеста в 2011 году. Композиция звучала из проезжающих машин и из мобильных телефонов участников. Несмотря на то что протестующие не произносили ни слова и не выдвигали никаких лозунгов, их задерживала милиция, а песня попала под негласный запрет на белорусском радио.

В республике уже второй месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru писал, что хакеры пригрозили Лукашенко обрушить экономику и налоговую сферы страны, если он не уйдёт в отставку, а в стране продолжатся задержания протестующих.