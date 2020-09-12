Хакеры пригрозили Лукашенко обрушить банковскую и энергосистемы страны

https://static.news.ru/photo/6aba2370-f5a6-11ea-9ccf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin Ku/unsplash.com

Хакеры пригрозили президенту Белоруссии обрушить экономику и налоговую сферы страны, если он не уйдёт в отставку, а в стране продолжатся задержания протестующих.

Как заявили «киберпартизаны» в своём Telegram-канале, если 13 сентября, когда граждане выйдут на очередной марш, задержат «хотя бы одного протестующего, то Белоруссия забудет, что такое налоги до того момента, пока аресты не прекратятся и Лукашенко не покинет свой пост».

Хакеры отметили, что будет очень больно, когда сначала «ляжет» налоговая система, потом в стране закончится электричество, а потом перестанет работать банковская система.

13 сентября последний шанс одуматься. И ещё: Вы завтра лично должны выйти с громкоговорителем из дворца Независимости и извиниться перед белорусским народом, — лично обратились они к президенту Лукашенко.

«Киберпартизаны» также пригрозили начать блокировать личные счета окружения белорусского лидера.

Хакерская организация уже взяла на себя ответственность за взлом сайтов МВД, управления делами президента, белорусских лотерей. Кроме того, киберпреступники передали админам Nexta базы сотрудников МВД, ОМОН и КГБ.

4 сентября МВД Белоруссии заявило о попытке взлома своего сайта. По данным пресс-службы министерства, была предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД. В СМИ также сообщили, что хакеры взломали сайт ведомства и указали в списке разыскиваемых лиц президента страны Александра Лукашенко, а также министра внутренних дел Юрия Караева. По данным журналистов, после этого в МВД отключили внешнюю работу сайта для сохранения всех данных, писал NEWS.ru.