Хакеры пытались взломать сайт МВД Белоруссии

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МВД Белорусии заявило о попытке взлома своего сайта. Об этом заявила официальный представитель министерства Ольга Чемоданова.

Была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД. В настоящее время специалисты ведомства занимаются устранением выявленных проблем, — заявили в пресс-службе министерства.

В настоящее время сайт не работает по техническим причинам. Из-за возникших проблем административные процедуры, по которым граждане обратились в органы внутренних дел, могут быть не выполнены своевременно, отмечают в пресс-службе.

Издание «Наша Нива» и телеканал «Белсат» сообщили в своих Telegram-каналах, что ранее хакеры осуществили взлом сайта министерства. Они указали в списке разыскиваемых лиц президента страны Александра Лукашенко, а также министра внутренних дел Юрия Караева. По данным журналистов, после этого в МВД отключили внешнюю работу сайта для сохранения всех данных.