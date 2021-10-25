Саакашвили потребовалось вмешательство реаниматологов

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который находится под арестом, потребовалась помощь реаниматологов. Об этом заявил адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили, передаёт «Sputnik Грузия». По его словам, один из жизненных показателей Саакашвили упал до критической отметки. Экс-президент считает себя политзаключённым и голодает уже 25 дней.

Вчера ночью один из жизненных показателей в анализах Михаила Саакашвили упал до критического уровня и стало необходимо вмешательство реаниматологов, после чего эти показатели стабилизовались, — сказал Садзаглишвили.

Юрист добавил, что происшедшее подтверждает заключение консилиума о вхождении в фазу голодовки, опасную резким ухудшением состояния. Он также в очередной раз потребовал перевода экс-президента в многопрофильную клинику.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отверг заявление адвоката Саакашвили Ники Гварамия о готовящемся плане ликвидации политика в тюремной больнице, назвав его полным бредом и провокацией. Он также анонсировал ряд громких и лживых заявлений со стороны защиты Саакашвили, заметив, что адвокаты «будут показывать весь процесс голодовки человека, которому никто не мешает есть». Ранее личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил, что политику потребовалось переливание крови.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был арестован 1 октября после пересечения грузинской границы. На родине против политика возбуждено несколько уголовных дел. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о задержании сразу после въезда на территорию страны. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым. После ареста он объявил голодовку.