Власти Грузии назвали бредом слухи о планах ликвидировать Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал слова адвоката Ники Гварамия о готовящемся плане ликвидации в тюремной больнице экс-президента страны Михаила Саакашвили. Он назвал их полным бредом и провокацией, сообщает «Интерфакс».

По словам политика, люди из окружения Саакашвили в ближайшее время могут сделать ещё ряд громких и лживых заявлений, и «будут показывать весь процесс голодовки человека, которому никто не мешает есть».

Это полный бред и провокация. Население отлично понимает, почему сторонники Саакашвили хотят посеять до выборов в предстоящую субботу панику. Эта неделя будет напряжённой, появятся и другие лживые заявления, — заявил Гарибашвили.

Он отметил, что врачи контролируют состояние здоровья Саакашвили, и если оно ухудшится, его придётся перевести в тюремную больницу, а затем, после проведения всех необходимых процедур, политика вернут обратно в камеру.

Ранее личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил, что политику потребовалось переливание крови из-за плохого самочувствия на фоне голодовки.

Саакашвили был арестован 1 октября сразу после возвращения в Грузию, которую покинул в 2013 году. На родине в отношении политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым экс-президент страны был заочно осуждён. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о том, что любая попытка пересечь границу Грузии обернётся арестом и тюремным заключением.

После задержания Саакашвили объявил голодовку, выразив несогласие с обвинениями и посчитав себя политзаключённым. За время голодовки он похудел на 12 килограммов. При этом политик начал принимать мёд и натуральные соки.